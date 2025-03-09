Путин поздравил народную артистку Голубкину с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил актрису и народную артистку России Ларису Голубкину с 85-летием. Он отметил, что госпожа Голубкина реализовала творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене Театра Российской Армии.

«Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются Вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными»,— говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Лариса Голубкина дебютировала в кино в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». С 1964 года служит в Театре Российской Армии. Звание народной артистки она получила в 1991 году. Была замужем за актером Андреем Мироновым.