Некруглое видится на расстоянии

Одним из главных событий предстоящей региональной недели, которую депутаты Госдумы проведут в своих округах, станет празднование очередной годовщины «крымской весны». В этом году референдуму о вхождении региона в состав РФ исполняется 11 лет, но партийцы с учетом текущих событий намерены отметить некруглую дату на уровне прошлогоднего юбилея. Главный упор они обещают сделать на работу с молодыми избирателями: для них запланированы тематические уроки, лекции и конкурсы, в рамках которых депутаты расскажут молодежи о взаимосвязи событий 2014 года с начавшейся спустя восемь лет специальной военной операцией (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские партийцы уверены, что годовщину присоединения Крыма нужно всегда отмечать с максимальным размахом

Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Российские партийцы уверены, что годовщину присоединения Крыма нужно всегда отмечать с максимальным размахом

Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

Напомним, главным событием прошлогодних торжеств по случаю юбилея присоединения Крыма и Севастополя к России стал митинг-концерт «10 лет в родной гавани», в котором поучаствовали все кандидаты в президенты. Вместе с Владимиром Путиным на сцену 16 марта вышли Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). В этом году, несмотря на некруглую дату, годовщина «крымской весны» снова должна стать для депутатов от «Единой России» одной из ключевых тем в ходе общения с избирателями в рамках региональной недели с 10 по 16 марта, следует из рекомендаций, полученных думскими единороссами. “Ъ” ознакомился с ними.

«Эти даты не могут остаться незамеченными и позволяют еще раз обратиться к героическому прошлому и настоящему этих субъектов РФ»,— поясняют авторы документа. Так, единороссам предложено проводить показательные уроки в школах в рамках всероссийской акции «Русский Крым и Севастополь». Помогать депутатам должны старшеклассники, представители региональных штабов и участники СВО. Уроки могут проводиться в форме интерактивного диспута, где ученики и гости рассуждают о причинах «русской весны». При этом, как следует из рекомендаций, важно подчеркивать взаимосвязь крымского референдума-2014 с СВО. Также предполагается организация «дополнительных активностей» вроде конкурсов на лучший рисунок, плакат или проект по истории Крыма и Севастополя. Что же касается самой акции «Русский Крым и Севастополь», то участие в ней дает возможность «понять неразрывную связь Северного Причерноморья с Россией, многовековое единство проживающих здесь людей и, как следствие,— необходимость и неизбежность защиты на государственном уровне этих территорий», говорится в документе.

Партии парламентской оппозиции тоже планируют посвятить ряд мероприятий годовщине «крымской весны». Как сообщил “Ъ” член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков, коммунисты намерены широко отметить эту дату в рамках уже второго по счету антифашистского форума, который пройдет в апреле в Москве (первый состоялся в 2023 году в Минске). А уже 10 марта КПРФ проведет всероссийское партсобрание в режиме видеоконференции, где «обсудит все подготовительные мероприятия», добавил господин Новиков.

В «Справедливой России — За правду» (СРЗП), как рассказали “Ъ” в пресс-службе партии, по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией намечены митинги, концерты, автопробеги и флешмобы. «Также планируется возложение цветов к памятникам, символизирующим борьбу за суверенитет и единство России»,— отметили партийцы. Кроме того, представители СРЗП поднимут «праздничную» тему на встречах с молодежью, на уроках мужества в школах и во время посещения семей участников СВО. Итоги «крымской весны» будут обсуждаться и в Думе на предстоящем 10 марта заседании совета по делам ветеранов при председателе СРЗП Сергее Миронове.

Отметить годовщину крымского референдума «работой с молодежью» намереваются и в ЛДПР, сообщили “Ъ” в ее пресс-службе. В частности, депутаты от партии собираются выступить с лекциями в вузах в ряде регионов.

«Новые люди», как заявили “Ъ” в партии, проводить мероприятия, посвященные «крымской весне», пока не планируют.

Ксения Веретенникова