Человек и пароход

25 лет назад в Санкт-Петербурге киллерами был застрелен крупный бизнесмен и общественный деятель Дмитрий Варварин. Глава российско-американского концерна «Орими» погиб возле своего дома на Петроградской стороне. Спустя четверть века убийство не раскрыто. Холдинг к моменту трагедии объединял около двух десятков разнопрофильных предприятий с оборотом до $300 млн в год. Группа компаний занималась недвижимостью, машиностроением, экспортировала лес и даже управляла пароходством, а сам господин Варварин активно участвовал в политической жизни города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава российско-американского концерна «Орими» Дмитрий Варварин

Фото: из личного архива Александра Евневича Глава российско-американского концерна «Орими» Дмитрий Варварин

Фото: из личного архива Александра Евневича

Дмитрий Варварин был убит в пятницу вечером, 10 марта 2000 года, в переулке Талалихина, когда направлялся к дому, расположенному в 100 м от собора Князя Владимира и станции метро «Спортивная». В материалах дела сказано, что после того, как жертва оставила на охраняемой стоянке свой Jaguar, к ней подошли двое молодых людей: один из них достал пистолет Макарова и выстрелил коммерсанту в затылок. На месте происшествия осталась гильза калибра 9 мм. Сыщикам тогда удалось найти свидетелей, которые видели, как киллеры садились в машину, но самих преступников установить так и не удалось.

Бизнесмен скончался на месте. Охраны у Дмитрия Варварина не было: он считал, что ему бояться некого. Супруга предпринимателя и трое детей в это время находились на отдыхе за границей.

Дмитрий Варварин родился 21 августа 1959 года в Москве. В 1984-м окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После выпуска из ЛГУ работал программистом на заводе «Знамя Труда». В 1987 году принимал участие в организации кооператива «Орион». В 1990–1991 годах был главным инженером кооператива. В конце 1990 года на базе «Ориона» с участием двух американских фирм — NSTE и International Forest Technology — был создан концерн «Орими вуд» (Orimi Wood). Всего холдинг так или иначе поучаствовал в приватизации более 20 предприятий. Самыми крупными были «Петролеспорт», Приозерский мебельный деревообрабатывающий комбинат, Подпорожский лесокомбинат, Лужский комбикормовый завод и Лужский мебельный комбинат. В 1994-м коммерсант познакомил Сергея Касьяненко с Александром Евневичем, которые под брендом «Орими Трэйд» начали развивать оптовую торговлю продовольственными товарами. В «Орими Трэйд» у Дмитрия Варварина было 17%, компания не входила даже в пятерку крупных активов коммерсанта. В тот момент он хотел наладить снабжение своих предприятий продовольствием, а чайная специализация появилась только спустя два года. К моменту гибели господина Варварина концерн объединял 17 разнопрофильных фирм с оборотом от $100 млн до $300 млн в год.

Правоохранители изначально выдвинули две основные версии убийства: деловую и политическую. Дмитрий Варварин был не только успешным бизнесменом, но и членом политсовета движения заместителя председателя Счетной палаты РФ Юрия Болдырева, который выставил свою кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах. Господин Варварин, по словам политика, занимался связями с бизнес-сообществом и организовывал привлечение средств, а также весь процесс, с этим связанный.

Фракция «Блок Юрия Болдырева» в Законодательном собрании Петербурга считалась одной из наиболее влиятельных и находилась в оппозиции тогдашней городской власти.

Сам господин Болдырев вспоминал, что убийство произошло на следующий день после того, как блок объявил о выдвижении кандидатуры своего лидера на пост губернатора, буквально через 3–4 часа после того, как все документы были сданы в горизбирком. Однако Юрий Болдырев допускает, что это было лишь трагическим совпадением, а основной мотив, вероятно, все же коммерческая деятельность.

На похоронах бизнесмена гендиректор ОАО «Российская строительно-торговая компания» и партнер по компании «Орими строй» Сергей Крижан заявил, что тем, кто организовал убийство его коллеги, не удастся повлиять на экономическую политику концерна.

Через несколько дней после трагедии господин Крижан был расстрелян из автомата на окраине Петербурга в своем джипе Kia, где также находилась его семья. Предприниматель и его 20-летний сын погибли, а сидевшие на заднем сиденье жена и дочь получили тяжелые ранения. В октябре 2003 года горсуд вынес приговор по делу об убийстве Сергея Крижана. Троих обвиняемых оправдали за непричастностью к совершенному преступлению. Юрий Болдырев сообщил тогда, что господин Крижан не имел отношения к его политическому блоку.

Той весной произошло еще два громких заказных убийства. В разное время были застрелены Геннадий Иванов, хозяин концерна «Квартон», считавшегося тогда одним из лидеров швейной промышленности страны, и Игорь Бамбурин, экс-отрудник РУБОПа, генеральный директор компании «Витон».

Бытовая версия убийства Дмитрия Варварина в качестве основной была практически сразу отклонена и следствием, и близкими. Так, в разговоре с «Ъ-СПб» Александр Евневич (тоже выпускник матмеха ЛГУ, как и вдова Варварина, Марина) указал, что устранение партнера, по его мнению, связано с бизнесом или политикой.

«Дмитрий не рассматривал свою фигуру в этом политическом движении как основную. Им, скорее, двигал такой молодежный задор, связанный с желанием что-то поменять в стране. Он не просто финансировал "Блок Юрия Болдырева", но и участвовал в разработке идей. Если говорить про взгляды его самого, то, думаю, что он хотел строить такой разумный капитализм с социальной направленностью. С человеческим лицом, как принято говорить. Могу сказать, что его поход в политику не был какой-то данью моде, как у многих состоятельных людей в то время»,— подчеркнул он.

Вдова коммерсанта Марина Варварина тяжело переживала утрату и за несколько лет после трагедии продала почти весь доставшийся ей бизнес. Александр Евневич и Сергей Касьяненко выкупили ее долю в «Орими Трэйд». После этого состав акционеров предприятия не менялся. Сейчас компания входит в рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний по версии Forbes. Холдинг выпускает такие марки чая и кофе, как Greenfield, TESS, Jardin, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Жокей» и многие другие.

Госпожа Варварина спустя 10 лет после гибели мужа открыла в Санкт-Петербурге музей «Эрарта», ставший самым большим в стране частным хранилищем современного искусства. В основу музея легла ее личная коллекция. В 2010 году СМИ сообщали, что в проект было вложено $30 млн. В январе 2025-го лидер партии «Справедливая России» Сергей Миронов на пресс-подходе в Госдуме призвал разобраться с экспозицией «Эрарты», усмотрев в ней насмешки над культурой и символами России. Ранее на музей также нападали сторонники депутата Виталия Милонова.

Убийство Дмитрия Варварина спустя 25 лет остается нераскрытым. «Ъ-СПб» направил запрос в Следственный комитет РФ, но на момент публикации в редакцию так и не поступило ответа.

Источники «Ъ-СПб» в правоохранительных органах охарактеризовали дело как «глухарь», что на профессиональном жаргоне означает преступление, вероятность раскрытия которого крайне мала.

Добавим, что в 2009 году в Петрозаводске состоялся торжественный спуск на воду сухогруза «Дмитрий Варварин». Концерн «Орими» ранее был основным акционером Беломорско-Онежского пароходства. «Я убежден, что корабль и команда будут достойно нести это имя — Дмитрий Варварин»,— сказал Сергей Катанандов, на тот момент глава Карелии.

Андрей Кучеров