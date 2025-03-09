Сбербанк добился банкротства компании пермских фармацевтов

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление ПАО «Сбербанк России» о признании банкротом ООО «Технологии будущего», находящегося в управлении ООО «Годовалов и Шаврин». Как свидетельствуют данные картотеки суда, общая сумма требований Сбербанка составляет 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно определению арбитража, одновременно с требованиями заявитель просит утвердить управляющего из числа членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Стратегия”». Исходя из предоставленной банком информации о неуплате ООО «ТБ» задолженности по 16 договорам от 2022 года, суд признал заявление Сбербанка обоснованным и включил его в реестр требований кредиторов. В отношении прикамской компании введена процедура наблюдения.

ООО «Технологии будущего» было зарегистрировано в 2002 году на территории Березников. Согласно Rusprofile, совладельцами выступают Николай Шаврин, Елена Голвачева и Ульяна Шерстобитова. Управляющей организацией числится обанкротившееся ООО «Шаврин и Годовалов». Основной вид деятельности — розничная торговля лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).

В 2024 году ООО «Годовалов» (бывшая головная организация сети аптек из Перми, бренд «Аптеки от склада») было признано банкротом, а сеть свернула деятельность. Ее учредители — пермские бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин также объявили себя банкротами. Сами они добровольно признали за собой долги на суммы свыше 4 млрд руб.