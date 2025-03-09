За последние 5 лет общий объем финансирования дорожной отрасли в Чувашской Республике составил 37,9 млрд рублей, включая 12,4 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За последние 5 лет на дорожную отрасль Чувашии выделили 37,9 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За последние 5 лет на дорожную отрасль Чувашии выделили 37,9 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За 5 лет в Чувашии построили и реконструировали более 62 км дорог, отремонтировали 2400 км дорожного полотна, 19 мостов и установили 85 км наружного освещения. В 2025 году планируется выделить более 8 млрд руб. на реализацию дорожных проектов.

В республике уже начат ремонт моста в Красноармейском в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти работы федеральный бюджет выделил 108 млн руб., республика — 63,8 млн руб. В рамках работ планируется заменить покрытие, установить гидроизоляцию, укрепить откосы и организовать реверсивное движение с использованием светофора.

Влас Северин