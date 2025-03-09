Аэропорт Гамбурга полностью прекратил работу из-за профсоюзной забастовки

Работа аэропорта немецкого города Гамбурга была прекращена 9 марта. Причиной стала забастовка работников по наземному обслуживанию, организованная профсоюзом Verdi. Срочное заявление о прекращении работы аэропорта размещено на сайте воздушной гавани.

Прием и выпуск судов будут отменены в течение всего дня. Пассажирам рекомендуется обращаться к авиакомпаниям для уточнения информации о полетах. Как сообщает Bild, некоторые пассажиры узнали об отмене своих рейсов за несколько минут до вылета через сообщения в мессенджерах.

Профсоюз Verdi также анонсировал забастовки на следующей неделе в аэропортах Берлина, Ганновера и Франкфурта. Он хочет добиться повышения зарплат и улучшения условий труда работников. Аналогичную акцию профсоюз провел в аэропорту Мюнхена 27 и 28 февраля. Тогда администрация гавани была вынуждена отменить большую часть рейсов.