Республика Сербская встревожила НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте встретится 10 марта в Сараево с боснийским руководством. Визит состоится спустя два дня после решения командования международных сил в Боснии EUFOR увеличить численность размещенного там контингента. Это стало реакцией на усиление напряженности после принятия Республикой Сербской (РС) законов, запрещающих деятельность на ее территории ряда важнейших госструктур Боснии. Вице-президент РС Чамил Дуракович, представляющий мусульман-бошняков, обвинил главу республики Милорада Додика в «совершении госпереворота». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милорад Додик

Фото: Amel Emric / Reuters Милорад Додик

Фото: Amel Emric / Reuters

Визит Марка Рютте в Боснию 10 марта станет первым посещением генсеком НАТО республики после его избрания на этот пост в прошлом году. В Боснии уже 20 лет действует штаб альянса, который осуществляет подготовку ее вооруженных сил по натовским стандартам. В стране размещен и значительный контингент международных сил EUFOR. В пятницу его командование сообщило, что в ближайшие дни произойдет «заметное усиление присутствия EUFOR в Боснии».

И визит генсека НАТО, и наращивание контингента EUFOR стали реакцией на резкое усиление напряженности в республике.

После вынесения судом в Сараево обвинительного приговора президенту Республики Сербской Милораду Додику (его приговорили к году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность) в РС были экстренно приняты законы, запрещающие деятельность на ее территории важнейших госструктур Боснии: суда, генпрокуратуры, Высшего судебного и прокурорского совета, а также ключевого силового ведомства Агентства по расследованиям и защите (SIPA). Кроме того, внесены изменения в Уголовный кодекс РС, вводящие тюремное наказание и запрет на работу в госорганах для выходцев из Республики Сербской, не выполнивших распоряжение о выходе из боснийских госструктур.

Центральные власти Боснии расценили решения РС, принятые ее парламентом и подписанные президентом Милорадом Додиком, как противоречащие боснийской конституции и Дейтонским соглашениям, которые 30 лет назад остановили кровопролитную войну в Боснии и заложили основы ее государственного устройства. А представляющий мусульман-бошняков вице-президент РС Чамил Дуракович обвинил Милорада Додика в «совершении госпереворота».

Действия руководства Республики Сербской и ее президента осудил и госсекретарь США Марко Рубио. «Поступки президента РС Милорада Додика подрывают институты Боснии и угрожают ее безопасности и стабильности. Призываем наших партнеров в регионе присоединиться к нам в противодействии этому опасному и дестабилизирующему поведению»,— заявил глава Госдепа.

Это заявление сильно девальвировало неоднократные заверения Милорада Додика в том, что его поддерживает новая администрация США.

Явно разочарованный американской реакцией президент РС написал в соцсетях, что видит в словах Марко Рубио «рецидивы администрации Байдена».

«Он явно неправ и может быть хоть божеством, но не госсекретарем США»,— возмутился Милорад Додик. Однако спустя пару часов поспешил убрать из соцсетей свою оценку заявления главы Госдепа.

В самом конце недели Конституционный суд Боснии приостановил действие принятых в Республике Сербской законов о запрете деятельности на ее территории боснийских госструктур. А генпрокуратура Боснии вызвала Милорада Додика на разговор «из-за нападения на конституционный порядок». Однако президент РС тут же объявил, что повестку прокуратуры проигнорирует.

«Милораду Додику не остается ничего, кроме как действовать по принципу "пан или пропал", максимально обостряя конфликт,— говорит один из ведущих хорватских экспертов по Балканам Давор Дженеро.— Эта его игра в данный момент отвечает и интересам (президента Сербии.— “Ъ”) Александра Вучича, который сталкивается с огромным недоверием собственных граждан».

Именно с президентом Сербии Милорад Додик незапланированно встретился на днях в Белграде и, судя по всему, заручился его поддержкой. Во всяком случае, после их встречи Александр Вучич упрекнул Европу в том, что «в попытке отделиться от Америки и противопоставить себя России она стремится продемонстрировать мощь, а кое-кто пытается использовать ЕС как троянского коня для уничтожения Республики Сербской».

В этом же, по словам сербского лидера, «кроется причина цветной революции в Сербии — чтобы она не могла помочь своим братьям в РС». Александр Вучич пообещал передать послание Милорада Додика президенту РФ Владимиру Путину, с которым у него был запланирован телефонный разговор.

Помимо Белграда в создавшейся ситуации Милорад Додик рассчитывает, похоже, и на поддержку Москвы. Как сообщил на минувшей неделе боснийский посол в США Свен Алкалай, из-за ситуации в Боснии Россия потребовала созвать чрезвычайное заседание Совбеза ООН.

Геннадий Сысоев