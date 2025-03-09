NBC: США не возобновят помощь Украине после соглашения по недрам

Подписание соглашения о редкоземельных минералах не станет поводом для возобновления военной помощи США Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух чиновников, один из которых работает в администрации президента США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп хочет уступок от Владимира Зеленского

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп хочет уступок от Владимира Зеленского

Фото: Brian Snyder / Reuters

Как стало известно телеканалу, в приватных беседах со своими помощниками президент Дональд Трамп дал понять, что не станет возобновлять помощь Украине после одного только подписания соглашения. По словам источников, господин Трамп очень хочет заключить соглашение, предоставляющее США доступ к украинским природным ископаемым. Тем не менее он хочет увидеть «изменение отношения… Зеленского к мирным переговорам, в том числе готовность делать уступки, включая территориальные».

Как Вашингтон дал понять, что не будет мириться с неуступчивостью Киева,— в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».

Виктор Буй