В «iMall ЭСПЛАНАДА» закроется несколько магазинов одежды

Магазины RE, XC, CR и MO, принадлежащие ООО «Ре Трейдинг», будут закрыты в Перми сообщает perm.aif.ru. Речь идёт о расположенных на втором этаже магазинах ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА» RE, XC, CR и MO, которые принадлежат компании ООО «Ре Трейдинг». Ранее они работали под брендами Reserved, House, Cropp и Mohito и контролировались польской LPP SA, но после введения санкций торговые точки стали работать под новыми названиями. Последним днем работы торговых точек станет 30 марта. В администрации торгового центра информацию о закрытии не комментируют. По одной из версий, торговые точки закроются в связи с нерентабельностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ