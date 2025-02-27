У платежей поехали сроки

Просрочка по ипотеке выросла в полтора раза. По итогам прошлого года она достигла почти 100 млрд руб., это данные Центробанка. Собеседники «Известий» называют это максимальным уровнем за всю историю наблюдений. Пока так называемые плохие долги не превышают 1% от ипотечного портфеля, однако, по словам аналитиков, в этом году показатель может увеличиться в несколько раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Это важный сигнал для рынка всего потребительского кредитования, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «По всем историческим подсчетам, ипотечные заемщики самые надежные, то есть люди стараются из всех типов кредитов лучше всего платить по ипотеке. При этом мы видели, что неуклонно и последовательно за все время наблюдения (оно ведется примерно семь-восемь лет) в России неизменно рос средний срок погашения ипотечного кредита, то есть людям было все тяжелее закрывать ипотеку.

Рост реальных доходов в экономике мы наблюдали, но совершенно очевидно, что и волатильность на рынке труда существенно увеличилась, то есть все работодатели отмечают, что люди стали гораздо чаще менять работу. Очень может быть, что у конкретных людей были проблемы с доходами в течение этого года, и таких людей стало больше».

Раньше темпы выдачи новых жилищных ссуд позволяли маскировать проблемы, но с середины прошлого года ситуация изменилась, говорит независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, если просрочка продолжит расти, то это негативно отразится и на рынке жилья: «Во-первых, резкий рост просрочки в полтора раза связан эффектом низкой базы, потому что последние примерно семь лет на рынке наблюдался ипотечный бум. Фактически ипотечный сегмент был одним из самых быстрорастущих. И быстрый рост выдачи новых займов компенсировал назревающие проблемы.

С середины прошлого года на рынке наблюдалось значительное замедление темпов роста ипотечного кредитования на фоне высоких процентных ставок и переформатирования льготных программ, что в итоге привело к тому, что фактически проблемы в части кредитного риска по ранее выданным ссудам начали более явно проявляться. Эта просрочка, которую мы увидели, с точки зрения отчетности характеризуется как просроченные платежи. Фактически население не может обслуживать ранее взятые ссуды, потому что есть определенные перебои с занятостью и доходами. Мы можем увидеть рост этого показателя еще в два-три раза, и даже это не будет являться критической проблемой, важнее, что реальное качество ипотечного портфеля начнет ухудшаться.

Все ссуды, которые были выданы закредитованным заемщикам либо заемщикам, которые переоценивали свои возможности по обслуживанию ипотечного долга, станут серьезной проблемой, потому что в этом сегменте есть нюанс, связанный с залоговым имуществом. Как только возникают длительные просрочки, кредиторы и банки рассматривают возможность реализации залогового имущества — того самого жилья. И если вырастет предложение залоговых квартир на рынке недвижимости в сочетании с нераспроданными новостройками, которые сейчас есть в России, это может сильное влияние оказать на сам рынок недвижимости».

В то же время ЦБ старается не допустить дальнейшего роста закредитованности россиян. Например, стимулирует банки ограничить выдачу тем, кто тратит на погашение долгов до половины своего дохода. В прошлом году доля потребкредитов, которые выдаются таким заемщикам, сократилась в полтора раза, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. В ипотеке доля таких ссуд снизилась даже больше, но пока остается высокой — более 40%.

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Елена Иванова