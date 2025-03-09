Власти Австралии допустили отправку миротворцев на Украину
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз объявил, что его страна «рассмотрит» участие в миротворческом контингенте на Украине. Об этом он заявил во время воскресной пресс-конференции, сообщает Sky News Australia.
«Нас пригласили на встречу во вторник, и мы будем в ней участвовать»,— заявил премьер-министр, говоря о намеченной на ближайший вторник встрече начальников генеральных штабов армий стран, готовых отправить своих миротворцев на Украину.
Заявлению господина Албаниза предшествовал его разговор с британским премьер-министром сэром Киром Стармером, в ходе которого стороны договорились продолжить оказание помощи Украине.
«Обе наши страны очень ясно говорят о своей поддержке Украины»,— заметил австралийский премьер-министр. «Я… очень ясно, публично и неоднократно говорил о том, что мы рассмотрим вопрос об участии в любой миротворческой операции на Украине»,— добавил он. По его словам, миротворческая операция, однако, не может начаться раньше достижения мира. Поэтому сейчас речи об отправке войск на Украину идти не может.