Власти Австралии допустили отправку миротворцев на Украину

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз объявил, что его страна «рассмотрит» участие в миротворческом контингенте на Украине. Об этом он заявил во время воскресной пресс-конференции, сообщает Sky News Australia.

«Нас пригласили на встречу во вторник, и мы будем в ней участвовать»,— заявил премьер-министр, говоря о намеченной на ближайший вторник встрече начальников генеральных штабов армий стран, готовых отправить своих миротворцев на Украину.

Заявлению господина Албаниза предшествовал его разговор с британским премьер-министром сэром Киром Стармером, в ходе которого стороны договорились продолжить оказание помощи Украине.

«Обе наши страны очень ясно говорят о своей поддержке Украины»,— заметил австралийский премьер-министр. «Я… очень ясно, публично и неоднократно говорил о том, что мы рассмотрим вопрос об участии в любой миротворческой операции на Украине»,— добавил он. По его словам, миротворческая операция, однако, не может начаться раньше достижения мира. Поэтому сейчас речи об отправке войск на Украину идти не может.

Виктор Буй