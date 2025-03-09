Двадцатый тур
«Нижний Новгород»—«Краснодар» 0:3
Черников, 9; Батчи, 36; Кордоба, 75. Незабитый пенальти: Калинский («Нижний Новгород»), 90+4
«Локомотив»—«Ахмат» 1:1
Батраков, 16 — Самородов, 40
«Оренбург»—«Ростов» 1:2
Мансилья, 28 — Осипенко, 22; Комличенко, 70
«Факел»—«Зенит» 0:2
Гонду, 19; Кассьерра, 57. Удаления: Якимов, 37 — Вендел, 74
ЦСКА—«Химки» 1:0
Роша, 90+3
«Динамо» (М)—«Динамо» (Мх) 4:0
Маухуб, 7; Гладышев, 46; Фомин, 65; Бальбуэна, 84
«Крылья Советов»—«Акрон» 0:2
Дзюба, 9; Лончар, 83
«Рубин»—«Спартак» 2:1
Даку, 7, 28 — Барко, 42 (пен.). Удаления: Даку, 75 (2 ж. к.) — Дуарте, 75 (2 ж. к.)
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Краснодар» 12 7 1 38:13 43
2. «Зенит» 13 4 3 39:12 43
3. «Спартак» 12 4 4 39:16 40
4. «Динамо» (М) 11 6 3 42:21 39
5. «Локомотив» 11 4 5 35:28 37
6. ЦСКА 10 5 5 29:14 35
7. «Ростов» 8 6 6 32:30 30
8. «Рубин» 8 5 7 28:29 29
9. «Акрон» 7 4 9 25:36 25
10. «Крылья Советов» 5 4 11 20:32 19
11. «Нижний Новгород» 5 4 11 17:38 19
12. «Химки» 4 7 9 23:36 19
13. «Динамо» (Мх) 3 9 8 12:22 18
14. «Ахмат» 3 8 9 19:34 17
15. «Факел» 2 8 10 11:28 14
16. «Оренбург» 1 5 14 17:37 8