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Коммерсантъ FM
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Двадцатый тур

«Нижний Новгород»—«Краснодар» 0:3

Черников, 9; Батчи, 36; Кордоба, 75. Незабитый пенальти: Калинский («Нижний Новгород»), 90+4

«Локомотив»—«Ахмат» 1:1

Батраков, 16 — Самородов, 40

«Оренбург»—«Ростов» 1:2

Мансилья, 28 — Осипенко, 22; Комличенко, 70

«Факел»—«Зенит» 0:2

Гонду, 19; Кассьерра, 57. Удаления: Якимов, 37 — Вендел, 74

ЦСКА—«Химки» 1:0

Роша, 90+3

«Динамо» (М)—«Динамо» (Мх) 4:0

Маухуб, 7; Гладышев, 46; Фомин, 65; Бальбуэна, 84

«Крылья Советов»—«Акрон» 0:2

Дзюба, 9; Лончар, 83

«Рубин»—«Спартак» 2:1

Даку, 7, 28 — Барко, 42 (пен.). Удаления: Даку, 75 (2 ж. к.) — Дуарте, 75 (2 ж. к.)

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Краснодар» 12 7 1 38:13 43

2. «Зенит» 13 4 3 39:12 43

3. «Спартак» 12 4 4 39:16 40

4. «Динамо» (М) 11 6 3 42:21 39

5. «Локомотив» 11 4 5 35:28 37

6. ЦСКА 10 5 5 29:14 35

7. «Ростов» 8 6 6 32:30 30

8. «Рубин» 8 5 7 28:29 29

9. «Акрон» 7 4 9 25:36 25

10. «Крылья Советов» 5 4 11 20:32 19

11. «Нижний Новгород» 5 4 11 17:38 19

12. «Химки» 4 7 9 23:36 19

13. «Динамо» (Мх) 3 9 8 12:22 18

14. «Ахмат» 3 8 9 19:34 17

15. «Факел» 2 8 10 11:28 14

16. «Оренбург» 1 5 14 17:37 8

  • Газета «Коммерсантъ» №42/П от 10.03.2025, стр. 12

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