МВД разработало проект цифровой платформы для борьбы с IT-мошенничеством

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что правительство утвердило концепцию создания государственной цифровой системы для борьбы с IT-мошенничеством.

«По поручению президента МВД разработало концепцию создания государственной системы противодействия преступным деяниям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных технологий. Уже в декабре эта концепция правительством была утверждена»,— сказал господин Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, новая цифровая платформа позволит правоохранительным органам, Центральному банку, кредитным организациям и операторам связи обмениваться информацией в режиме реального времени. Это поможет оперативно пресекать мошеннические операции и защищать граждан от обмана, добавил глава МВД.

5 марта на заседании коллегии МВД президент Владимир Путин заявил, что ущерб от IT-преступлений в 2024 году превысил 200 млрд руб., а их раскрываемость снизилась. По его словам, около 25% пострадавших от киберпреступлений — пенсионеры. Глава государства потребовал принять меры для улучшения ситуации.

Подробнее об этом — в материале «Владимир Путин ответил на вызов телефонных мошенников».