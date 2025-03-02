«Подростки шли за авторитетами»

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 1990-е, 2000-е годы и позднее. В октябре 2007 года более 200 подростков, содержавшихся в Кировградской воспитательной колонии №2, устроили погром помещений пенитенциарного учреждения и пытались захватить вышку с охраной. Силовикам удалось подавить волнения спустя три с половиной часа. В ходе бунта погибло несколько человек. По версии следствия, причиной беспорядков стало усиление надзора в колонии, воспитанникам которой было ранее дано слишком много послаблений. Под следствием оказались 45 человек, в декабре 2010 года Свердловский областной суд приговорил их к срокам от 2 до 12 лет воспитательной колонии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках в Кировградской воспитательной колонии в Свердловском областном суде

Фото: Никита Попов, Коммерсантъ Рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках в Кировградской воспитательной колонии в Свердловском областном суде

Фото: Никита Попов, Коммерсантъ

По версии следствия, события, которые легли в основу судебных разбирательств, разворачивались в ночь с 16 на 17 октября 2007 года в Кировграде (Свердловская область). Около 200 воспитанников Кировградской воспитательной колонии №2 разгромили помещения пенитенциарного учреждения, до смерти избили дежурного по воспитательной части Анатолия Завьялова и попытались захватить вышку с охраной. Бойцы спецназа «Россы» ФСИН и сотрудниками ГУВД Свердловской области смогли подавить бунт спустя три с половиной часа, двое нападавших были застрелены. Впоследствии действия силовиков признали законными.

На скамье подсудимых оказались лишь 45 несовершеннолетних — организаторы и наиболее активные участники беспорядков. Следствие предъявило им обвинение по ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), по ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и по ст. 30, ст. 313 УК РФ (покушение на побег из места лишения свободы).

Во время следствия почти все подростки дали признательные показания, однако, отказались от них в суде, заявив, что оговорили себя под давлением.

Свердловский областной суд под председательством судьи Равиля Измайлова 19 декабря 2010 года вынес им условные и реальные сроки заключения от 2 до 12 лет. Во время чтения приговора подсудимые поначалу смеялись и болтали друг с другом. Однако когда председательствующий Равиль Измайлов стал называть сроки наказания, одного из подсудимых пришлось удалить из зала — тот стал громко и нецензурно возмущаться, услышав, что ему дали десять лет колонии.

Все подсудимые были признаны виновными в организации либо участии в массовых беспорядках. При рассмотрении эпизода с нападением на Анатолия Завьялова суд счел, что восемь подсудимых в нем не участвовали, и в этой части оправдал их. Кроме того, суд удовлетворил иск ГУФСИН по Свердловской области, который просил осужденных солидарно возместить ущерб, причиненный в ходе бунта колонии, в размере 20,8 млн руб. Супруге убитого сотрудника колонии Анатолия Завьялова суд обязал осужденных выплатить 1 млн руб.

«Нам обещали, что тем воспитанникам, кто помогал урегулировать бунт, дадут условные сроки. А моему сыну и его другу, которые спасли от смерти двух работниц колонии, вкатили по семь лет»,— заявила после оглашения приговора мать одного из осужденных.

Представители следствия и гособвинения после приговора на специальной пресс-конференции назвали решение суда «удовлетворительным». «Данное дело для нас было масштабным и по объему, и по сложности. Но суд, по нашему мнению, поддержал нас во многом. Что касается наказания для ребят, помогавших силовым структурам в ходе бунта, то мы считаем их наказания обоснованными. Мы просили суд учесть при назначении им наказания помощь правоохранительным органам, что в итоге и отразилось в решении суда — они получили минимально возможные в их ситуации сроки»,— пояснил гособвинитель Павел Ашеев.

Следствие считает, что причиной беспорядков стало усиление надзора в колонии, воспитанникам которой было ранее дано слишком много послаблений. По мнению областной прокуратуры, одной из причин произошедшего бунта стали неверные действия руководства самой колонии и регионального ГУФСИН, которые санкционировали назначение на ответственные посты администрации колонии криминальных лидеров среди подростков.

«Подростки шли за авторитетами. Сейчас мы ведем постоянный мониторинг и не допускаем подобного в других колониях»,— пояснял и.о. начальника отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры Свердловской области Игорь Шиляев.

По данным СКР, в ходе следствия в действиях сотрудников колонии и сотрудников ГУФСИН не было найдено состава уголовных преступлений. «К данным сотрудникам были применены жесткие меры дисциплинарного характера, но оснований для уголовного преследования найдено не было»,— подчеркивал начальник отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Свердловской области Ренат Каримов.

Ранее «Ъ-Урал» в рамках спецпроекта «Дела прошлых лет» рассказывал, как в Свердловской области в 2007 году осудили банду педофилов.

Мария Шараева, Николай Яблонский