Чиновницу и главу крайсовпрофа могут наградить почетным знаком

Начальника департамента социальной политики городской администрации Юлию Овсянникову и председателя краевого совета профсоюзов Михаила Иванова планируют наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Соответствующее предложение внесено на рассмотрение гордумы главой Перми Эдуардом Сосниным.

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Согласно документу, госпожу Овсянникову наградят «за значительный вклад в развитие системы органов местного самоуправления города Перми». Господина Иванова удостоят награды за особые заслуги в развитии профсоюзного движения и укреплении социального партнерства в сфере труда на территории Перми. Кроме этого, предлагается выплатить им единовременное денежное вознаграждение.

Михаил Иванов возглавил краевой совет профсоюзов в марте 2020 года. До этого он являлся директором санатория «Ключи» (контролируется крайсовпрофом).

Юлия Овсянникова была назначена на должность начальника департамента социальной политики администрации Перми в 2017 году. Ранее она занимала должность замначальника департамента образования — начальника управления стратегического планирования.