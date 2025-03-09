HuffPost: Трамп за полтора месяца после инаугурации потратил $18,2 млн на гольф

Президент США Дональд Трамп за 48 дней работы в должности президента играл в гольф 13 раз. Увлечение господина Трампа обошлось бюджету страны примерно в $18,2 млн, пишет Huffington Post на основе собственных подсчетов.

Траты на гольф с начала второго президентского срока президентства Дональда Трампа позволят превзойти сумму в $151,5 млн, которую тот потратил во время первого срока. Издание отмечает, что чаще всего президент США играет на собственном поле, которое находится вблизи резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

В 2019 году Счетная палата США подсчитала, что каждая поездка Дональда Трампа в его резиденцию стоила бюджету Соединенных Штатов $3,3 млн. В эту сумму входит в том числе перелет на президентском самолете Air Force One, транспортировка автомобилей кортежа на самолетах и охрана.