В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер»

В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Введен план «Ковер», аэропорт Владикавказа приостановил работу.

Как уточнил Сергей Меняйло в Telegram, аэропорт Владикавказа не отправляет и не принимает самолеты. Росавиация не сообщала об ограничениях. Как добавил господин Меняйло, оперативный штаб республики продолжает работу.

Ранее беспилотники сбили над Воронежем, Ростовской областью и Рязанской областями. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщал о работе ПВО над регионом. Режим опасности атаки БПЛА также объявлен в Самарской, Тамбовской и Курской областях. Закрыт аэропорт Волгограда.