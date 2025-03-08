Умер президент Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа»

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко скончался сегодня, 8 марта. О смерти господина Мирошниченко сообщила пресс-служба ассоциации. Ему было 72 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Господин Мирошниченко родился в 1953 году в Москве. В 1977 году он окончил 401-ю спецшколу КГБ СССР в Ленинграде. После школы был направлен в Службу охраны дипломатических представительств 7-го управления КГБ СССР, после чего перешел в группу «А». С 1998 по 1999 год возглавлял подразделение, затем был назначен первым заместителем руководителя Центра специального назначения ФСБ России. Позднее работал вице-губернатором Тверской области, помощником министра обороны.

В составе группы «А» Александр Мирошниченко участвовал в смене власти в Афганистане в 1979 году, освобождении заложников в Буденновске, на Васильевском спуске в Москве, в дагестанском селе Первомайском и на «Норд-Осте».

В ходе службы господин Мирошниченко был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Красной Звезды, двумя орденами Мужества, «За военные заслуги», а также медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Являлся почетным сотрудником контрразведки.