Над Белгородской и Курской областями сбили пять БПЛА

Министерство обороны России сообщило об уничтожении пяти украинских беспилотников в небе над российским приграничьем. По сообщению пресс-службы министерства, с 15:30 до 17:00 мск три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, еще две цели — над Курской областью.

Ранее Минобороны заявляло, что за сутки силы ПВО уничтожили 178 беспилотников самолетного типа. Помимо этого были перехвачены пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

В конце февраля президент Росси Владимир Путин заявил о необходимости усилить защиту госграницы. Президент уточнил, что безопасность приграничных территорий нужно обеспечить в связке с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, а также местным органами власти.