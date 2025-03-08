Силы ПВО за сутки сбили 5 авиабомб, снаряд HIMARS и 178 БПЛА

Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 178 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. По его данным, также были сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

В течение прошедшей ночи сегодня, 8 марта, силы ПВО уничтожили над четырьмя регионами 31 беспилотник. На этом фоне приостанавливали работу аэропорты Владикавказа, Грозного и Ярославля. В Ленинградской области обломки сбитого БПЛА повредили резервуар Киришского нефтеперерабатывающего завода, никто не пострадал.