Жена Петросяна подтвердила сообщения о его госпитализации

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила информацию о том, что ее муж находится в больнице. Она сказала, что все происходит «в штатном режиме». Публикации о том, что господин Петросян находится в реанимации, она назвала фейком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @bruhunova Фото: @bruhunova

«Я хочу официально заявить, что вся эта информация... фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни или, может быть, свои мечты. К Петросяну этого никакого отношения не имеет. Да, действительно, Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации, все в штатном режиме. И, уверяю вас, через несколько дней вся эта шелуха закончится»,— сказала госпожа Брухунова на видео, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Причину госпитализации юмориста она не уточнила.

Ранее о госпитализации Евгения Петросяна сообщил ТАСС. По информации РЕН ТВ, Евгений Петросян лег в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Канал заявил, что артист находится в реанимации.

Первая информация о госпитализации господина Петросяна появилась в сети около 12:00 мск. После этого госпожа Брухунова в соцсетях пожаловалась на звонки представителей СМИ. Позже на странице Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Евгения Петросяна было опубликовано видео, на котором артист поздравляет женщин с 8 Марта. Видео было снято на фоне книжного шкафа, в домашней обстановке.