ТАСС: в Москве госпитализировали Евгения Петросяна

Народный артист РСФСР Евгений Петросян был госпитализирован. Информацию об этом подтвердил ТАСС источник, близкий к окружению артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Он не назвал диагноз господина Петросяна, а также в какое медучреждение его увезли. По информации «РЕН ТВ», Евгений Петросян лег в больницу с желудочно-кишечным кровотечением — он находится в реанимации в тяжелом состоянии, утверждает источник телеканала.

Как сообщает Telegram-канал «112», артисту предстоит операция. Врачи пытаются стабилизировать его состояние.

Первая информация о госпитализации господина Петросяна появилась в сети около 12:00 мск. При этом на странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Евгения Петросяна около 13:00 мск было опубликовано видео. На нем артист поздравляет женщин с 8 марта. Супруга юмориста, Татьяна Брухунова, на своей странице опубликовала в Stories запись экрана смартфона со списком нескольких десятков звонков с неизвестных номеров. «Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое!» — подписала она публикацию.

Евгению Петросяну 79 лет. Он артист эстрады, юморист и телеведущий. Одни из самых известных его передач — «Кривое зеркало» и «Смехопанорама».