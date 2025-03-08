Премиум доказывает ценность

Премиальные автомобили с пробегом могут подорожать в среднем на 25%. С 1 мая власти вводят новые правила расчета ставок утильсбора для машин из стран ЕАЭС. Это должно закрыть лазейку, которая позволяет экономить на импорте авто. Сейчас таможенная ставка ЕАЭС для машин возрастом три-пять лет и объемом двигателя до 2 л составляет €5,4 тыс. Но в Белоруссии машину можно оформить на гражданина, который попадает в льготную категорию. Тогда ставка снизится до €2,7 тыс. А в Киргизии машины растаможивают по специальному документу, в котором можно занизить стоимость машины, и тогда платежи будут в два-три раза ниже, чем в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Однако с 1 мая покупателям придется доказывать цену авто. Для этого нужно предоставить не только договор купли продажи, но еще и спецификации, счета-фактуры, транспортные накладные, данные бухгалтерского и налогового учета. В противном случае утильсбор составит 60% от средней стоимости машины. Это может заметно ограничить параллельный импорт, считает автоэксперт Олег Мосеев: «Белоруссия действительно используется для завоза премиальных европейских брендов, а Киргизия все-таки в меньшей степени. Там часть китайского рынка везут через Киргизию, но естественно, через физлиц. Там и так уже довольно сильно усложненная история, поэтому, если посмотреть на динамику ввоза напрямую в Россию, то он весь 2024 год показывал увеличение доли. В принципе, уже больше 50% машин ввозятся напрямую. В том числе потому, что и люди, которые их заказывают, тоже боятся, что им потом придется доплачивать. Поэтому отчасти это коснется премиального европейского сегмента.

Я бы не говорил о том, что это прикроет параллельный импорт. Понятно, что это не будет 14% или даже 15%, как было на пике. Но 8% от общих продаж все равно останется на долю параллельного импорта. Реально китайских премиум-брендов нет в России. Плюс есть еще часть потребителей, которые принципиально не готовы покупать "китайцев" и пока готовы переплачивать».

В 2024-м год власти уже пытались ограничить завоз автомобилей через страны ЕАЭС. С 1 апреля таможня стала доначислять утильсбор, если машина была растаможена на льготных условиях. Это привело к тому, что импорт авто из стран ЕАЭС подорожал на 20-30%. Новые ограничения заметнее всего повлияют на премиальные автомобили с пробегом. Так, если сейчас трехлетнюю BMW из Белоруссии можно привести за 4 млн руб., то с 1 мая она станет дороже примерно на 1 млн руб., обращают внимания «Известия».

И по словам эксперта по автоподбору Артура Брумы, трудности с завозом машин из Белоруссии возникают уже сейчас: «Обычно при постановке автомобилей на учет, которые заводятся через Белоруссию и Киргизию, не спрашивается оригинал договора между лицом, которое завозило и таможило автомобиль в Белоруссии и в последующем перепродавало его тому, кто платил полный коммерческий утиль в РФ. Достаточно было копии, если даже что-то и требовалось. Последний раз у меня человек купил китайский аналог Geely Monjaro, который производится для внутреннего рынка.

Машина завозилась через Белоруссию, таможилась по льготной схеме, и далее белорус, который ее там растаможивал, продавал ее россиянину, который платил уже полный утилизационный сбор и дальше продавал ее покупателю, который в конечном итоге планировал ее уже непосредственно эксплуатировать. И вот, буквально это было на прошлой неделе, людям было отказано в постановке на учет, им пришлось возвращаться к продавцу и находить всеми правдами и неправдами оригинал документа между гражданином Белоруссии, который совершал растаможку в Республике, на гражданина России, который платил коммерческий утиль. То есть, скажем так, вектор на закручивание гаек выбран давно. В принципе, все эти дальнейшие действия подтверждают намерение властей ужесточить эту сферу максимально. Контроль будет максимальный».

По данным «Автостата», поставки автомобилей по параллельному импорту постепенно снижаются с прошлого года. Так, например, в январе в Россию завезли чуть больше 5 тыс. машин, что в два раза меньше, чем в декабре 2024-го, и более чем в шесть раз меньше год к году. На этом фоне сменились и лидеры среди брендов. Если в январе 2024-го чаще всего по параллельному импорту привозили Geely и Lixiang, то сейчас — Toyota и BMW.

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