Aurus Senat раскручивает цены

Для чиновников в 15 раз дороже: диагностика и ТО для удлиненной версии Aurus Senat обходится в 2,6 млн руб. Такую сумму издание «Фонтанка.ру» обнаружило в закупках Смольного. Обслуживание машины вместе с расходниками стоит ровно столько же, как Lada Aura — новейший бизнес-седан российского производства. В нюансах владения самым дорогим отечественным авто разбирался Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aurus Motors Фото: Aurus Motors

О стоимости обслуживания представительского авто можно узнать из госзакупок. Некоторые ведомства закладывают на коврики в Aurus Senat 780 тыс. руб. Другие готовы к аксессуарам подешевле, однако не экономят на сиденьях для водителей и сопровождающих. Одно место в переднем ряду при повреждении заменить можно за 2 млн руб. без учета стоимости работ. А для чиновников эта часть обслуживания в 15 раз затратнее, чем для обычных покупателей. Например, ТО для автомобиля Смольного обойдется в сумму до 2,6 млн руб. При этом в автосалонах Aurus обслуживание автомобиля стоит в разы дешевле. “Ъ FM” пообщался со службой сервиса официального дилера «Авилон»: «Под каждую машину подбирается индивидуальное техническое обслуживание. Первое и второе ТО стоят по 170 тыс. руб., третье — где-то 350 тыс. руб. Уже когда заказ-наряд составляется, уже более конкретно можно будет посмотреть по стоимости».

Обслуживание Aurus сопоставимо с легендарными Rolls-Royce, заметил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «У английских автомобилей первое ТО (спустя год либо пробег в 10 тыс. км) стоит в районе 180-200 тыс. руб. В его рамках проводится замена масла и фильтров. Последующие работы, когда меняются колодки, масло в коробке передач, возможно, тормозные диски, обойдется в 500 тыс. руб. Аналоги, конечно, есть. Понятно, что двигатель и коробка уже будут не какой-то эксклюзивной сборки».

О сроках ожидания новых Aurus дилеры оперативно ответить не смогли. Но заказать машины 2025 года можно на автосайтах. Версия в броне наивысшего класса защиты стоит 92 млн руб. Незащищенная — вдвое дешевле. Трехлетний Aurus Senat с пробегом почти в 100 тыс. км можно купить за 27 млн руб. Индивидуальные пожелания в аксессуарах и отделке еще больше прибавят к стоимости авто, пояснил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Я сам это наблюдал и на Bentley, на заводе Aston Martin. У таких предприятий можно заказать что-то эксклюзивное. Например, сказать, что в моем имении растет фамильное дерево, которое все равно спиливать придется, и я хочу, чтобы именно из него создали отделку интерьера машины. Aurus тоже сотрудничает с нашими компаниями, которые занимаются такими работами.

В принципе можно купить стандартную модель, но при этом она может быть и чуть более дорогой, например, двухцветной. Коврики при таком варианте могут быть стандартными, а могут быть какими-то особыми, из меха животных, которые паслись на южном склоне Северной Великобритании или, наоборот, у нас».

Как пишут СМИ, на Aurus в удлиненной версии стоит очередь из представителей региональных властей и ведомств. Еще более желанная модификация — лимузин. Его пока можно видеть только в гараже первого лица. Люксовый российский бренд впервые представили на инаугурации президента Владимира Путина в 2018 году. В 2024-м было продано 121 авто, что на шесть машин больше, чем годом ранее.

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Юлия Савина