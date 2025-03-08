Китайская XPeng начнет массовый выпуск летающих машин в 2026 году

Китайский автопроизводитель XPeng Motors намерен в следующем году запустить производство летающих автомобилей, сообщил председатель правления компании Хэ Сяопэн. По его словам, система управления машины будет включать технологии ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaimi Joy / Reuters Фото: Jaimi Joy / Reuters

Господин Хэ рассказал, что конструкторы оптимизируют детали авто, касающиеся безопасности и комфорта. «В 2026 году XPeng планирует наладить первое массовое производство раздельного летающего автомобиля, который мы называем наземный авианосец»,— заявил он на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (цитата по ТАСС).

В июне 2024 года стало известно, что власти китайского Гуанчжоу до 2027 года вложат более 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в развитие «экономики малых высот» — сервисов, использующих пилотируемые и беспилотные летательные аппараты на высотах до 3 тыс. м. Планировалось в том числе построить более 100 площадок для взлета и посадки, в том числе для воздушных такси. В октябре крупный китайский концерн Chery представил свой летающий автомобиль.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Летающие автомобили стали реальностью».