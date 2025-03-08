Китайская XPeng начнет массовый выпуск летающих машин в 2026 году
Китайский автопроизводитель XPeng Motors намерен в следующем году запустить производство летающих автомобилей, сообщил председатель правления компании Хэ Сяопэн. По его словам, система управления машины будет включать технологии ИИ.
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Господин Хэ рассказал, что конструкторы оптимизируют детали авто, касающиеся безопасности и комфорта. «В 2026 году XPeng планирует наладить первое массовое производство раздельного летающего автомобиля, который мы называем наземный авианосец»,— заявил он на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (цитата по ТАСС).
В июне 2024 года стало известно, что власти китайского Гуанчжоу до 2027 года вложат более 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в развитие «экономики малых высот» — сервисов, использующих пилотируемые и беспилотные летательные аппараты на высотах до 3 тыс. м. Планировалось в том числе построить более 100 площадок для взлета и посадки, в том числе для воздушных такси. В октябре крупный китайский концерн Chery представил свой летающий автомобиль.
Подробности — в материале «Ъ FM» «Летающие автомобили стали реальностью».