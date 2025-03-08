Три аэропорта возобновили работу

Росавиация сообщила, что аэропорты Владикавказа, Грозного и Ярославля возобновили прием и отправку самолетов. Ночью они приостановили работу для обеспечения безопасности полетов.

«В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Владикавказ»,— сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram.

Ранее работу также приостанавливали аэропорты Санкт-Петербурга, Волгограда и Саратова. Они возобновили прием и отправку самолетов.

По данным Минобороны, ночью над четырьмя регионами России сбили 31 беспилотник. В Ленинградской области, по словам губернатора Александра Дрозденко, обломки сбитого БПЛА упали на территорию Киришского НПЗ. Повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров.