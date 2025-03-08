Релокантам на севере Казахстана в рамках уголовного дела заблокировали счета

Прокуратура Северо-Казахстанской области заблокировала счета сотен россиян, которые живут в стране. Кроме них счета были заблокированы и у некоторых граждан республики.

«В настоящее время в рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам»,— рассказали в прокуратуре агентству «КазТАГ». В надзорном органе заявили, что это временные ограничения. «В рамках расследования осуществляется комплекс следственных действий в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства»,— добавили в прокуратуре, не раскрывая детали уголовного дела.

На блокировку пожаловались участники чата «Арест счетов», в котором состоит около 200 человек, передает агентство. Большая часть из — релоканты. Как написал один из участников чата, в департаменте полиции Петропавловска пострадавшим от блокировки заявили, что проблема у примерно 2 тыс. человек. Участники чата предполагают, что уголовное дело может быть связано с дроперами и нелегальными операциями с криптовалютой.