SOHR: cотрудники госбезопасности Сирии убили более 340 мирных жителей

За последние два дня сотрудники госбезопасности нового правительства Сирии убили более 340 мирных жителей, сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по наблюдению за правами человека (SOHR). На этой неделе в регионах Сирии, населенных преимущественно алавитами, начались боестолкновения между силовиками и сторонниками экс-президента Башара Асада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предположительно вооруженные сторонники нового сирийского правительства на улице в Латакии

Фото: Karam al-Masri / Reuters Предположительно вооруженные сторонники нового сирийского правительства на улице в Латакии

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Алавиты — последователи алавизма, населяют в основном западную и прибрежную части Сирии в районе Латакии и Тартуса.

Сирийские правозащитники утверждают, что сотрудники госбезопасности устраивают «казни» алавитов, сопровождающиеся «разграблением домов и имущества». В числе убитых — женщины и дети, отмечают активисты. В соцсетях появились видео, на которых мужчины в военной форме стреляют в людей с близкого расстояния, но подтвердить достоверность кадров AFP не смогло. Также SOHR опубликовала фото, на которых видны десятки тел в гражданской одежде, сложенных возле дома.

По данным AFP, также погибли 120 вооруженных сторонников господина Асада и 93 сотрудников сил безопасности. Общее число жертв конфликта превышает 500 человек.

С декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена), а Башар Асад подал в отставку и с семьей улетел в Россию. Столкновения силовиков с ополченцами начались 6 марта. Они осуществили несколько атак в Джебле и сельской местности Латакии. Рядом с Джеблой расположена российская авиабаза Хмеймим. В Латакии, Тартусе и Хомсе вводили комендантский час. 7 марта сирийская армия заняла центр Тартуса и Латакит. В тот же день сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа призвал повстанцев «сложить оружие и сдаться, пока не поздно».