В столкновении тепловоза и фуры с яйцами в Березовском сажало составителя поезда
Водитель Renault столкнулся с тепловозом на нерегулируемом железнодорожном переезде возле промышленной базы по ул. Уральская в Березовском, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В результате аварии пострадал составитель поезда, который находился на сцепке тепловоза.
Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых
«Гражданин оказался зажатым между полуприцепом и тепловозом. С места происшествия раненого оперативно доставили в реанимационное отделение Березовской ЦГБ, где сейчас врачи предпринимают меры по спасению его жизни»,— добавил полковник Горелых.
По данным начальника пресс-службы, водитель Renault перевозил яйца общим весом 13 тонн. «Водитель грузовика пояснил, что тепловоз не видел, поскольку пути граничат с забором»,— отметил Валерий Горелых.
Он добавил, что в эпицентре ДТП работают сотрудники свердловской Госавтоинспекции. «Представители МВД ведут расследование, по его итогам будет принято обоснованное процессуальное решение»,— подчеркнул полковник Горелых.