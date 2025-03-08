В столкновении тепловоза и фуры с яйцами в Березовском сажало составителя поезда

Водитель Renault столкнулся с тепловозом на нерегулируемом железнодорожном переезде возле промышленной базы по ул. Уральская в Березовском, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В результате аварии пострадал составитель поезда, который находился на сцепке тепловоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

«Гражданин оказался зажатым между полуприцепом и тепловозом. С места происшествия раненого оперативно доставили в реанимационное отделение Березовской ЦГБ, где сейчас врачи предпринимают меры по спасению его жизни»,— добавил полковник Горелых.

По данным начальника пресс-службы, водитель Renault перевозил яйца общим весом 13 тонн. «Водитель грузовика пояснил, что тепловоз не видел, поскольку пути граничат с забором»,— отметил Валерий Горелых.

Он добавил, что в эпицентре ДТП работают сотрудники свердловской Госавтоинспекции. «Представители МВД ведут расследование, по его итогам будет принято обоснованное процессуальное решение»,— подчеркнул полковник Горелых.

Василий Алексеев