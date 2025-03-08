В Прикамье мужчина задержан за нападение на работницу храма

В Осе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в хищении 1,9 тыс. руб. у сотрудницы церковной лавки одной из церквей в Осе. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, ему инкриминируется ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По версии следствия, утром 6 марта предполагаемый злоумышленник напал на сотрудницу с использованием предмета в качестве оружия и применяя оружие похитил деньги в сумме более 1,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него назначена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщает следственное управление.