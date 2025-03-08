В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6
На севере Армении с утра произошло землетрясение. Его магнитуда оценивается в 4,6, сообщила спасательная служба МВД Армении. Информации о пострадавших или разрушениях нет.
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
Подземные толчки зафиксировали в 6 км к северо-востоку от города Спитак. Эпицентр находился на глубине 10 км, в эпицентральной зоне сила землетрясения составила 6–7 баллов.
Подземные толки также ощущались еще в нескольких регионах: в Лори, Ширак и Тавуш — магнитудой 4–6, в регионах Котайк, Гегаркуник и Арагацотн — магнитудой 2–4, уточнили в службе.