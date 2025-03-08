Главы Татарстана, Чувашии и Марий Эл поздравили женщин с 8 марта

Главы Татарстана, Чувашии и Марий Эл обратились к женщинам республик с поздравлениями по случаю Международного женского дня. В своих поздравлениях главы уделили особое внимание женщинам-ветеранам, а также матерям и женам участников специальной военной операции.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем обращении отметил значимую роль женщин в воспитании молодого поколения и их вклад в развитие республики и страны. Особое внимание глава республики уделил женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто находится в зоне специальной военной операции.

«Вы сочетаете удивительную внутреннюю силу и очаровательную нежность, а ваша стойкость и сила духа вызывают глубокое уважение всех мужчин», — добавил он.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором также выразил особую благодарность женщинам-ветеранам, детям Великой Отечественной войны, а также матерям и женам солдат, участвующих в специальной военной операции.

«От всей души поздравляю вас с этим прекрасным весенним праздником! Вы — наше вдохновение и опора. Ваша мудрость, доброта и красота делают мир ярче, а жизнь — гармоничнее. Вы — наши мотиваторы и наши главные героини», — сказал Олег Николаев.

Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев в своем видеообращении также выразил слова благодарности матерям и женам участников специальной военной операции, а также женщинам-ветеранам и труженицам тыла.

«Ваши нежность, мудрость, красота и энергия делают мир лучше, а поддержка вдохновляет на новые победы. Мы благодарим вас за заботу, чуткость и внимание. Пусть в вашей жизни будет больше радости, любви и весеннего настроения! С Международным женским днем!», — сказал глава Марий Эл.

Влас Северин