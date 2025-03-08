В Буэнос-Айресе в результате наводнения погибли 10 человек

В городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес произошло наводнение. В результате погибли 10 человек, эвакуированы более 1,3 тыс., сообщает местный портал Infobae.

Наводнение случилось из-за сильных дождей, начавшихся вчера, 7 марта. Портал отмечает, что большая часть города уже находится под водой, и в ближайшие часы ожидается новый грозовой фронт. В Баия-Бланке закрыли аэропорт, а некоторые подъездные пути к городу серьезно повреждены.

Власти Буэнос-Айреса назвали случившееся трагедией, было решено отменить все публичные мероприятия. Местное министерство безопасности направило в город сотрудников гражданской обороны и спасателей, а также моторные лодки.