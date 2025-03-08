В Татарстане стоимость аренды квартир выросла почти на 20% за год

Средняя стоимость аренды квартир в Татарстане в феврале 2025 года достигла 32 тыс. руб., она выросла почти на 20%. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова.

Средняя стоимость аренды квартиры увеличилась на 4,6% только за последний месяц.

Основными причинами роста цен стали выход на рынок аренды новых построек и увеличение числа людей, переходящих из сегмента покупки жилья (как вторичного, так и новостроек) в сегмент долгосрочной аренды. Рост ипотечных ставок активно влиял на рынок аренды в 2024 году, и в 2025 году тенденция сохранится, хотя и с меньшей интенсивностью.

Наиболее востребованными на рынке аренды остаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, которые подходят как для одного человека, так и для семьи.

Влас Северин