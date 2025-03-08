Почетными гражданами Перми станут 35 участника ВОВ

В Пермскую городскую думу внесен проект решения о присвоении звания «Почетный гражданин города Перми». Как свидетельствует документ, размещенный на сайте ведомства, «за героизм и самоотверженность, и в ознаменование 80-й годовщины Великой Победы» почетным званием наградят 35 местных жителей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Ветеранам также будут произведены денежные выплаты в соответствии с положением о почетном звании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В феврале «Ъ-Прикамье» сообщал, что глава Перми Эдуард Соснин внес на рассмотрение городской думы изменения в положение о почетном звании «Почетный гражданин Перми». Поправки добавляют в положение новый раздел, регламентирующий присвоение почетного звания участникам Великой Отечественной войны. В проекте решения указано, что эти изменения вносятся в ознаменовании 80-летия Победы в ВОВ.

В обычные годы в краевой столице определялись два-три почетных гражданина из числа политиков, общественных деятелей, ученых, спортсменов, бизнесменов. В этом году почетными гражданами будут только участники ВОВ.