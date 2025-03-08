«Краснодарский край не стал принимать закон, потому что это бесполезная затея»

В Госдуме хотят запретить выпускать бродячих собак на улицы и разрешить усыплять животных по истечении срока содержания в приюте. Сейчас подобные законы действуют в 15 регионах. В Мордовии и Хакасии вскоре вступят в силу. Первый заместитель председателя комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Законодательного собрания Кубани Андрей Булдин рассказал, почему в Краснодарском крае не приняты подобные законопроекты.

Андрей Булдин

Фото: предоставлено автором

«В 2023 году Государственная дума приняла поправки к закону об ответственном обращении с животными, разрешив регионам устанавливать свои нормы о невыпуске безнадзорных особей. И некоторые субъекты их установили. Что важно — в федеральном законе, с одной стороны, право регионам дали, но при этом норму о запрете умерщвления в приютах не убрали. В результате принятые субъектами законы тут же начали опротестовывать через прокуратуру. В 2024 году Конституционный суд признал усыпление бездомных животных исключительной мерой и определил, что российские регионы вправе принимать такие решения, но так, чтобы они не нарушали федеральный закон. В постановлении КС говорится, что федеральный закон “Об ответственном обращении с животными” предполагает умерщвление бездомного животного, если оно напало на человека, проявило “немотивированную агрессивность”, является носителем опасной болезни или в случае “непереносимых физических страданий”.

В итоге получается, что такие законы принять можно, но потом в отношении чиновников могут возбуждаться уголовные или административные дела, в рамках которых будет выясняться, превысили чиновники свои полномочия или нет.

Краснодарский край не стал принимать закон, разрешающий усыплять бездомных животных, потому что это бесполезная затея. Принимали такие законы те субъекты, в которых, как правило, этот вопрос стоит более остро, чем у нас, в силу климата. Если у нас безнадзорные животные всегда находят возможность прокормиться, то у них, когда начинается мороз, это сделать невозможно. Животные сбиваются в стаи и нападают на людей. Конечно, у нас тоже бродячие собаки нападают на людей, тысячи покусанных за год. К счастью, тяжелых случаев мало.

Сейчас у нас готов проект закона, разработанный администрацией края, который в рамках действующего федерального закона ужесточает условия по выпуску животных. Там нет эвтаназии, но есть дополнительные меры. В том числе мы вводим опеку над животным. Вместе с этим, если собака агрессивная, то приют не должен будет ее выпускать, остальных — пожалуйста. Проект закона планируется к рассмотрению на ближайшей мартовской сессии.

В то же время в Государственной думе рассматривают проект закона, где четко написано, что выпуск животного из приюта в среду обитания запрещен. Если его примут, то мы тоже внесем соответствующие поправки в региональный закон».