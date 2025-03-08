Путин в поздравлении с 8 марта рассказал о женщинах на фронте

Кремль опубликовал видеопоздравление Владимира Путина с 8 марта. В нем он выделил женщин, которые находятся в зоне боевых действий. Отдельно он также поздравил женщин, чьи мужья и отцы участвуют в военной операции.

«Самые теплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно. Это участники специальной военной операции. Вы находитесь на разных ее участках: и во фронтовых госпиталях, и на передовой — и всегда с честью выполняете боевые задачи»,— сказал президент (запись опубликована на сайте Кремля).

Владимир Путин добавил, что женщинам «подвластно самое главное — чудо рождения новой жизни». Как уточнил глава государства, власти России продолжат делать все, чтобы семьи с детьми чувствовали поддержку и видели, что «их интересы всегда в центре внимания государства».

6 марта Владимир Путин посетил московский филиал фонда «Защитники Отечества», где поздравил женщин с наступающим Международным женским днем. Там он также обратился к участницам военной операции.

Об истории праздника читайте в публикации «Ъ».