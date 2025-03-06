Путин поздравил женщин с наступающим 8 марта

При посещении московского филиала фонда «Защитники Отечества» президент Владимир Путин поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 марта. Также глава государства обратился к участницам СВО.

«Прежде всего хочу сказать, что мы с вами встречаемся в преддверии 8 Марта. Праздник очень теплый. У нас в стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам, ко всем — к мамам, к подругам, к женам, к сослуживцам»,— сказал господин Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда. «Я вас всех поздравляю с наступающим праздником! Он всегда у нас связан с весной, с обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник»,— добавил президент.

Владимир Путин обратил внимание и на женщин в военной форме. «Это значит, что среди нас есть — и сегодня на нашей встрече — все те, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности, низкий поклон за ваш выбор»,— заключил глава государства.