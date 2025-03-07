Майки Джордана и Брайанта выставят на аукционе в Нью-Йорке за $20 млн

Аукционный дом Sotheby's выставит на торги майки баскетболистов Майкла Джордана и Коби Брайанта, в которых они дебютировали на играх Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Общая стоимость маек оценивается более чем в $20 млн, говорится в пресс-релизе Sotheby's.

Прием заявок на приобретение майки Джордана будет проходить 12–16 марта. В ней баскетболист провел предсезонную игру в 1984 году в американском штате Иллинойс перед 2 тыс. зрителей и играл в ней еще в двух матчах. Майка Брайанта будет доступна для заявок 10–24 апреля. В ней спортсмен провел первую предсезонную игру в 1996 году, а также дебютировал в матче регулярного сезона в том же году.

21 марта майки будут представлены в нью-йоркских галереях Sotheby's. Ожидается, что стоимость каждого лота достигнет около $10 млн. В 2024 году на аукционе были проданы шесть пар кроссовок Майкла Джордана за рекордные $8 млн.

Майкл Джордан завершил карьеру в 2003 году. На счету спортсмена также две победы в Олимпийских играх (1984, 1992) в составе сборной США. Коби Брайант стал двукратным олимпийским чемпионом по баскетболу, а также пятикратным чемпионом НБА. Спортсмен погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе (Калифорния) в январе. Баскетболисту был 41 год.