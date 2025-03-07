Депутата Госсовета Удмуртии доставили в реанимацию после попытки суицида

Депутат Госсовета Удмуртии и координатор рабочей группы по вопросам СВО Виктор Дьяков совершил попытку суицида, пишет Telegram-канал «Baza». Отмечается, что это произошло днем 7 марта в районе Рублево-Успенского шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Baza» Фото: Telegram-канал «Baza»

«Очевидцы вызвали скорую, и мужчина (господин Дьяков.— "Ъ-Удмуртия") был доставлен в реанимацию»,— пишет Telegram-канал. Предварительно, ссылается «Baza», причиной попытки покончить с собой стали «разборки депутата с его бывшей женой», которая ранее заявила о «попытке похищения» парламентарием их совместных детей.

Господин Дьяков является заместителем председателя постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он входит во фракцию «Единая Россия» (ЕР). По данным удмуртского отделения партии, он числится региональным координаторов рабочей группы по вопросам СВО. С 2023 года господин Дьяков занимает должность генерального директора АО «Институт разработок и технологий».