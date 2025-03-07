Командир и рядовой заслужили 30 лет колонии на двоих

Как стало известно «Ъ-Ростов», Южный окружной военный суд завершил рассмотрение уголовного дела командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина. Они признаны виновными в убийстве жительницы Луганска Валентины Давроновой. По версии следствия, военные доставили в пункт дислокации и зарезали ножом девушку, угрожавшую офицеру, что расскажет об их связи его жене. Жамидулову назначено 18 лет колонии строгого режима, Дорожкину – 12. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айдын Жамидулов

Фото: Министерство обороны РФ Айдын Жамидулов

Фото: Министерство обороны РФ

Южный окружной военный суд (находится в Ростове-на-Дону) огласил приговор по делу старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина. Жамидулов приговорен к 18 годам колонии строгого режима за особо жестокое убийство, совершенное в составе группы (п. «д», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ). Дорожкин признан виновным в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ), ему назначено 12 лет колонии строгого режима.

На начальной стадии судебного следствия фигурантов также обвиняли в похищении человека и в надругательстве над телом погибшей (ч. 1 ст. 126, п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ), однако позже эти эпизоды были исключены. Процесс проходил в закрытом режиме.

По данным источников «Ъ-Ростов» знакомых с материалами дела, Айдыну Жамидулову 29 лет, он уроженец Казахстана, а проживал в Псковской области. Имеет высшее образование, женат, воспитывал двух дочерей. Подписал контракт с Минобороны РФ в январе 2022 года, в звании старшего лейтенанта проходил службу в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка знаменитой 76-й дивизии ВДВ.

В конце 2022 года в соцсетях и СМИ разошлось видео, на котором офицер Жамидулов декламировал собственный стих, посвященный участникам СВО. В конце офицер также заявлял, что семья им гордится и ждет дома.

Так же знакомые с материалами дела источники «Ъ-Ростов» рассказали, что Алексей Дорожкин был мобилизован 1 января 2023 года. Рядовой, служил в должности старшего разведчика ВДВ.

По версии следствия, вечером 13 января 2023 года Айдын Жамидулов вместе с другими военными распивал спиртное в луганском кафе «Радуга». Когда туда пришла 23-летняя местная жительница Валентина Давронова, между ней и старшим лейтенантом начался конфликт. Они, как установило следствие, ранее состояли в интимных отношениях и Жамидулов опасался, что о связи станет известно его супруге.

Чуть позже Валентину Давронову военные посадили в кузов «КамАЗа» и отвезли в часть. Девушку завели в солдатскую баню, там Айдын Жамидулов нанес ей около двух десятков ударов ножом в разные части тела. В 0:20 в баню зашел Алексей Дорожкин. Ему Айдын Жамидулов поручил завершить начатое. Алексей Дорожкин убил жертву ударом ножа в область сердца. После этого Жамидулов приказал подчиненным увезти тело погибшей и взорвать его гранатами, говорится в материалах предварительного следствия.

В суде Айдын Жамидулов не признал вину. Его защита настаивала, что офицера нужно оправдать. Алексей Дорожкин признал вину полностью и в прениях просил суд назначить ему минимальное наказание из возможных.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Кристина Федичкина