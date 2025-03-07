Число мультимиллионеров в 2024 году выросло на 4,4%

Количество людей с состоянием более $10 млн увеличилось на 4,4% в 2024 году, превысив 2,34 млн человек. Такие данные приводятся в ежегодном отчете Wealth Report компании Knight Frank.

При этом наибольший рост числа мультимиллионеров зафиксирован в Северной Америке — на 5,2%. В США сейчас проживает почти 40% всех людей с состоянием свыше $10 млн, что в два раза больше, чем в Китае, отмечается в отчете.

Также в документе говорится, что количество лиц с состоянием более $100 млн впервые превысило 100 тыс. человек. Согласно отчету, количество долларовых миллиардеров в мире выросло на 8%, достигнув нового рекорда. За предыдущий год в мире появилось 204 новых миллиардера.

В феврале The Wall Street Journal опубликовала рейтинг супермиллиардеров от аналитической компании Altrata. В список вошли 24 человека с состоянием более $50 млрд. Их совокупный капитал оценивается в $3,3 трлн, что сопоставимо с номинальным ВВП Франции.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Супермиллиардеры».