Александре Митрошиной подгрузили обвинения

Блогера Александру Митрошину задержали по делу об отмывании средств в особо крупном размере. По версии следствия, она уклонилась от налогов в 2023-м и на эти деньги купила недвижимость в Москве. Telegram-каналы уточняют, что блогер владеет трехкомнатными апартаментами в 200 м от Большого театра. Жилье могло стоить 150 млн руб. Два года назад Митрошина вернула ФНС 127 млн руб. А 7 марта девушку задержали в Краснодарском крае и доставят на допрос в Москву. За несколько часов до этого она опубликовала видео, в котором осуждает неуплату налогов, назвав это «стрёмом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @alexandramitroshina Фото: @alexandramitroshina

Недавно по статье об отмывании средств к тюремному сроку приговорили блогера Елену Блиновскую, и эти дела похожи, заметила основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук: «Была схема дробления, которая была доказана. Появилась задолженность перед бюджетом, но сейчас речь о другой статье — о легализации доходов, полученных преступным путем. Та самая, за которую получила большую часть своего срока Елена Блиновская. То есть Александра должна была заплатить их в бюджет, но оставила их себе и в этот период приобрела недвижимость. Конечно, она из каких-то других денег могла купить эту квартиру, но фактически у нее бы этих средств не было.

Получается, что сейчас, после того как она расплатилась с бюджетом, ее задержали и могут предъявить ей обвинение уже по более тяжелой статье.

Мы видим из кейса Блиновской, что ей может грозить реальный срок. Тут сложно делать прогнозы, потому что сумма, конечно, у нее сильно меньше. Если говорить о возможности содержания в СИЗО, то у Блиновской было систематическое нарушение, ее изначально посадили под домашний арест. Была история, что она выходила из дома, общалась со свидетелями, чего тоже делать нельзя. Именно из-за этого ее перевели в изолятор. Сумма у Александры Митрошиной меньше, ее действительно могут посадить под домашний арест, но, я думаю, что в СИЗО прямо сейчас ее не отправят».

Подозреваемую Александру Митрошину проверят на причастность и к другим экономическим преступлениям, заявили в Следственном комитете. С 2020-й по 2022-й годы у блогера было открыто ИП с лимитом дохода в 150 млн руб. и упрощенной системой налогообложения. В 2022-м девушка уехала в Объединенные Арабские Эмираты. Спустя год она сообщила о погашении последних долгов перед налоговой службой. Также, по ее словам, она сожалела, что как индивидуальный предприниматель «не уделяла должного внимания бухгалтерской отчетности». Сейчас же блогеру грозит до семи лет лишения свободы, пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов:

«Законодательство сформулировано очень мягко в отношении налоговых преступлений, в частности, связанным с уклонением от уплаты физическими лицами. А индивидуальные предприниматели отвечают как физлица, срок давности всего два года. Более того, есть ограничения, касающиеся избрания меры пресечения. И, наверное, самая главная проблема для следственных органов — это то, что есть возможность прекратить любые уголовные преследования, заплатив ту сумму налогов, которая раньше утаивалась.

Правоохранители сейчас применяют дополнительную статью о легализации денежных средств, которые получены в результате совершения преступления. Оно относится к категории тяжких, срок давности там 10 лет.

Если погасить всю сумму задолженностей, то легализация никуда не денется. Статья неприятная, по ней может грозить до семи лет лишения свободы. И я думаю, что и в этой ситуации все также закончится реальным сроком».

Александра Митрошина называет себя «Матерь бложья» и ведет страницы в соцсетях с аудиторией порядка 3 млн человек. Там она рассказывает, как эффективно продавать свои товары и услуги в интернете, а также устраивает форумы и тренинги. В конце 2021 года стоимость рекламы в ее аккаунте достигала 1 млн руб., подсчитали аналитики Yoloco.

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Александра Абанькова, Юлия Савина