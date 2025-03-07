Активы в доверительном управлении достигли рекордных 26,3 трлн рублей

По итогам 2024 года активы под управлением управляющих компаний (УК) выросли почти на 26% и достигли 26,3 трлн руб. Такие данные приводит Банк России в обзоре. Причем за четвертый квартал 2024 года активы выросли на 10%.

Опережающими темпами росли активы паевых фондов, которые за год увеличились на 35%, до 16,8 трлн руб. Причем одними из самых популярных инструментов были закрытые ПИФы, чистый приток в которые за год составил 1,37 трлн руб. Среди широкого круга инвесторов—физических лиц выросла популярность ЗПИФов, инвестиционная стратегия которых предполагает вложение средств в недвижимость.

Помимо этого, инвесторы отдавали предпочтения и биржевым ПИФам, чистый приток в которые составил 0,73 трлн руб. Рост популярности этих фондов связан с увеличением их доходности вслед за повышением ключевой ставки, отмечает ЦБ. Их стратегии предполагают краткосрочное размещение свободных денежных средств клиентов в инструментах денежного рынка (сделки обратного репо) под процентную ставку, близкую к ключевой.

Сохранялся высоким спрос на индивидуальное доверительное управление. Такие активы выросли почти на 21% и достигли 2,9 трлн руб. Как отмечает Банк России, это произошло за счет высоких нетто-взносов состоятельных клиентов в индивидуальные стратегии, а также в результате положительной валютной переоценки замещающих облигаций и иностранных активов.

Дмитрий Михайлович