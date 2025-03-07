ICSID: больше всего исков о защите инвестиций в 2024 году подано к странам Восточной Европы и Центральной Азии

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) — площадка для разрешения споров бизнеса с иностранным государством — опубликовал статистику за 2024 год. Количество новых дел, поданных по правилам ICSID, составило 55, что примерно соответствует уровню 2023 года (57 дел). 17 дел инициировано с использованием альтернативных процедур, включая 14 арбитражей по регламенту ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли).

На основании двусторонних инвестдоговоров было начато 52% дел, тогда как в 2023 году — лишь 40%. Остальные споры инициированы по многосторонним соглашениям, в том числе по договору к Энергетической хартии (14%), и контрактам (14%). Что касается географического распределения споров о защите инвестиций, чаще всего в делах участвовали страны Восточной Европы и Центральной Азии (24% от общего числа), 16% споров пришлось на Центральную Америку и Карибский бассейн, столько же — на Южную Америку и Африку к югу от Сахары. Менее востребованным инвестарбитраж оказался для Западной Европы (11%), Северной Америки (9%), регионов Ближнего Востока и Северной Африки, Южной и Восточной Азии и Тихого океана (по 4%).

В отраслевом разрезе существенную часть составили споры, связанные с нефтегазовой и горнодобывающей промышленностью,— 38% от общего числа. Энергетический сектор продемонстрировал существенный рост, удвоив свою долю до 24%. Кроме того, в ICSID поступили иски, касающиеся страхования и фармацевтики (13%), транспортной отрасли (11%) и строительства (5%).

Основная часть споров (78%) завершилась вынесением решений трибуналом, а 22% дел были урегулированы сторонами либо прекращены по другим основаниям. В отчете отмечается, что в последние четыре года растет популярность процедур аннулирования арбитражных решений. Центр также стремится расширить представленность различных групп граждан при формировании составов арбитров. Так, в 2024 году 10% назначенных лиц впервые участвовали в рассмотрении дела в ICSID, 35% из них — женщины, а 48% — представители стран с невысоким или средним уровнем дохода.

Диана Лисунова