Володин потребовал от Британии вернуть России «щедро розданное» Украине
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Великобритании придется вернуть все, что королевство передает Украине за счет российских замороженных активов. По его словам, у РФ есть все основания ответить аналогичным образом и конфисковать британскую собственность.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Передача Англией принадлежащих России средств Украине — грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают»,— приводит пресс-служба Госдумы слова господина Володина.
Великобритания своими действиями, отметил он, нарушает принцип неприкосновенности собственности, что навсегда подорвет доверие к британской финансовой системе.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 7 марта, сообщил в своем Telegram-канале, что страна получила от Великобритании 752 млн фунтов стерлингов ($971,3 млн), обеспеченных доходами от замороженных российских активов.
После начала боевых действий в иностранных юрисдикциях были заблокированы российские активы на общую сумму около $300 млрд. Большая часть из них находится в Европе — примерно $210 млрд, в США — около $5–6 млрд.
В июне 2024 года страны G7 решили направить на помощь Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов РФ. В декабре того же года власти ЕС договорились оставить заблокированными активы РФ до окончания боевых действий.
Подробнее о поисках союзниками средств для помощи Украине — в публикации «Ъ».