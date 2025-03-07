Ролик не докатился до СИЗО

Дзержинский райсуд Перми отказал следствию в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста Романа Юшкова. Он является подозреваемым по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Как считают силовики, господин Юшков в августе 2023 года разместил в интернете ролик, который, по мнению экспертов, возбуждает ненависть и вражду по отношению к узбекам и чеченцам. Также в отношении него проводятся проверки по признакам других преступлений, в том числе реабилитации нацизма. Сам Роман Юшков заявил, что признает авторство ролика, но не согласен с мнением следствия и экспертов. В итоге суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Как следует из оглашенных в суде материалов, уголовное дело в отношении Романа Юшкова было возбуждено в следственном отделе по Дзержинскому району 25 февраля этого года. 6 марта он был вызван на допрос и задержан в качестве подозреваемого. Как считает следствие, еще 11 августа 2023 года господин Юшков разместил на своей страничке «ВКонтакте» видеоролик. В ходе судебной психолого-лингвистической экспертизы ее авторы посчитали, что содержание ролика возбуждает ненависть и вражду, а также рознь к некоторым национальностям, в частности к узбекам и чеченцам. При этом за восемь месяцев до его размещения Роман Юшков привлекался за это деяние, но в административном порядке.

Обосновывая ходатайство, старший следователь Никита Мурин заявил, что господин Юшков подозревается в совершении преступления против основ конституционного строя и общественной безопасности, за которое предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. По словам следователя, ранее господин Юшков уже неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности по «экстремистским» статьям, поэтому «у подозреваемого сложились преступные наклонности». Следователь полагает, что, находясь на свободе, активист может продолжить заниматься криминальной деятельностью или скрыться от правоохранительных органов. «У подозреваемого нет постоянного источника дохода, но он часто выезжает за пределы Пермского края, посещает другие города. Он обладает обширными связями и сторонниками, которые могут помочь ему скрыться»,— заявил господин Мурин.

Следователь сообщил также, что по месту жительства Романа Юшкова находится различная техника, в том числе компьютерная, которая еще не изъята. Он полагает, что, находясь на свободе, подозреваемый может скрыть или уничтожить доказательства по делу. Никита Мурин также рассказал, что на данный момент в отношении господина Юшкова зарегистрировано еще несколько материалов проверок, в том числе и по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). В заключение следователь предложил суду отправить подозреваемого в СИЗО до 25 апреля. Ходатайство поддержала представитель прокуратуры.

Сам Роман Юшков сказал, что не согласен с позицией следователя относительно меры пресечения. «Я дал показания, в которых полностью признал свое авторство видеозаписи и подтвердил, что аккаунт, на котором она размещена, принадлежит только мне,— сообщил подозреваемый.— Доводы, что я могу что-то скрыть или уничтожить, не выдерживают никакой критики. Запись была сделана мной на телефон, который уже изъят. С трактовкой следствия и выводами экспертизы я не согласен, мы будем обжаловать их вместе с адвокатом». Также, по словам активиста, за долгое время он выезжал из Пермского края лишь два раза в Киров и не собирается скрываться. Господин Юшков пояснил, что не собирается удалять и спорную запись до завершения разбирательства по делу. Он предложил избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Защитник подозреваемого адвокат Александр Бурдин заявил, что ходатайство является необоснованным, а предложенная мера пресечения не адекватна фабуле уголовного дела. «Юшков подтвердил фактические обстоятельства дела, в том числе и свое авторство, но не согласен с выводами экспертов. Никаких аргументированных доводов, что он может скрыться, воспрепятствовать следствию, не приведено. Наличие процессуальных проверок в отношении Романа Юшкова, по мнению господина Бурдина, к уже возбужденному уголовному делу и ходатайству следствия не относится. «В отношении Юшкова уже и уголовные дела прекращались, и суд присяжных выносил оправдательные вердикты»,— напомнил господин Бурдин. Он также предложил избрать доверителю меру пресечения, которая не связана с заключением под стражу.

В итоге судья Светлана Треногина в удовлетворении ходатайства следствия отказала. Она избрала для Романа Юшкова меру пресечения в виде запрета определенных действий. Согласно постановлению суда, ему запрещено покидать место жительства с девяти вечера до шести утра, отправлять и получать почтовые отправления средствами связи и интернетом. Кроме того, он обязан являться на вызовы следствия и суда. Теперь, согласно УПК, следователь должен предъявить Роману Юшкову обвинение в течение десяти суток после задержания.

Дмитрий Астахов