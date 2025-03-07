Женщины в искусстве, сила хрупкости и ожившие картины

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о фарфоре, парфюмерии и моде, откроются выставки заводской живописи и джинсовых полотен, а кинолюбители обсудят фильмы «Птицы» Хичкока и «Семь» Финчера. Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители в Академии «Маяк»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Посетители в Академии «Маяк»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

8 марта в Академии «Маяк» на Нижневолжской набережной откроется выставка «Индустриальный арт». Художники проекта посетили крупнейшие промышленные предприятия региона и запечатлели работу производств в серии картин. Выставка будет работать до 6 апреля, вход свободный.

8 марта в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной состоится лекция «Белое золото. История европейского фарфора». Слушателям расскажут, какие предметы выпускали на европейских мануфактурах, какие краски и глазури на них использовались и кто из знаменитых художников и скульпторов там работал. Начало в 14:00, билет стоит 300 руб.

9 марта в Доме Сироткина пройдет лекция «Все дело в шляпе» из цикла «Мелочи жизни». Научный сотрудник отдела зарубежного искусства Нижегородского художественного музея (НГХМ) Анастасия Мезенцева расскажет, как менялись головные уборы, реагируя не только на изменение модного силуэта, но и на мировые новости. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители мероприятия в Усадьбе Гусевых

Фото: «Заповедные кварталы» Посетители мероприятия в Усадьбе Гусевых

Фото: «Заповедные кварталы»

Праздничную программу на ближайшие выходные подготовили «Заповедные кварталы», мероприятия пройдут в Усадьбе Гусевых на улице Славянской, 4. В 14:00 8 марта на мастер-классе «Пышный цвет» рукодельница Мария Белова расскажет, как из лоскутков тканей создать цветок, который может стать брошью или резинкой для волос. Билет стоит 2,3 тыс. руб.

В 18:00 8 и 9 марта в Усадьбе запланирован камерный вечер «О вкусах не спорят». Сначала историк Иван Федоров расскажет о стиле и образе жизни горожан на рубеже XIX-XX столетий. Затем парфюмер Эльнара Подберезская объяснит, из чего создавали ароматы в XVIII-XIX веках и какие особенности есть в душистом деле сегодня. Билет обойдется в 2,2 тыс. руб.

В 10:00 9 марта пройдет камерная встреча «Завтрак в усадьбе. Весна» с сервировкой в стиле рубежа XIX-XX веков. Создательница концепт-стора «Галочка винтаж» Ксения Баздерова расскажет о предметах прошлого и наполнении стола в то время. Программа предусматривает легкий завтрак. Билет стоит 2,3 тыс. руб. А в 14:00 на лекции «Женщина в искусстве. Муза, натурщица, художница» культуролог Римма Газе расскажет о выдающихся художницах, скульпторах, дизайнерах, меценатках и о том, как менялось отношение к женщинам в искусстве. Билет стоит 950 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симфонический оркестр Нижегородского театра оперы и балета в концертном Пакгаузе

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Симфонический оркестр Нижегородского театра оперы и балета в концертном Пакгаузе

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

9 марта в Пакгаузе на Стрелке пройдет концерт «Бизе. Равель. Пуленк». Музыку трех французских композиторов исполнят оркестр la Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Владислава Лаврика и солистка Надежда Павлова (сопрано). В программе — «Благородные и сентиментальные вальсы» Мориса Равеля, «Симфонию C-dur» Жоржа Бизе и «Человеческий голос» Франсиса Пуленка. Концерт начнется в 17:00, билеты — от 1,5 до 3 тыс. руб.

9 марта в учебном театре Нижегородского театрального училища на Большой Покровской улице пройдет пластический спектакль «Нуждаемся в Ваших глазах». Постановка состоит из оживших картин Пикассо, Куинджи, Малевича, Магритта, Бэнкси и других художников, в чьих полотнах бушуют страсти. Спектакль начнется в 18:00, билет стоит 400 руб.

10 марта на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» обсуждение рассказа английской писательницы Дафны дю Морье «Птицы» и экранизации Альфреда Хичкока 1963 года. Мероприятие начнется в 18:10. Вход свободный, для участия нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа белгородской художницы Оксаны Глущенко из джинсовых обрезков

Фото: работа Оксаны Глущенко Работа белгородской художницы Оксаны Глущенко из джинсовых обрезков

Фото: работа Оксаны Глущенко

11 марта в Центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова откроется выставка белгородской художницы Оксаны Глущенко «Открытое сердце». В своих работах она использует джинсовые обрезки. Основной мотив в творчестве автора — преобразование боли в силу. Открытие запанировано на 18:30. А 12 марта в «Рекорде» заработает фотовыставка Олега Арнаутова «Лес и сад». Экспозицию представят в рамках фестиваля современной российской фотографии «ФотоТОП». Выставка откроется в 17:00. Обе экспозиции будут работать до 26 марта, вход на них свободный.

11 марта в Парке науки ННГУ на улице Ульянова доктор философских наук и заведующий кафедрой истории зарубежной философии РГГУ Алексей Круглов прочитает лекцию «Учение о пространстве и времени Канта в русской литературе начала ХХ века». Профессор расскажет о влиянии немецкого философа на русскую литературу. Лекция начнется в 18:30, для участия нужно зарегистрироваться.

11 марта в Арсенале в кремле состоится встреча с культурологом Алексеем Старковым «Хрупкость как изменение». Участники поговорят о том, как человек учится быть хрупким и может ли хрупкость быть не слабостью, а силой. Мероприятие пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Хрупкость». Встреча включает в себя монологи модератора и свободное обсуждение, где участники смогут поделиться своими мыслями и интерпретациями. Беседа начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

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Фото: Арсенал Посетители Арсенала

Фото: Арсенал

11 марта в Центре театрального мастерства на Варварской улице — спектакль «Измениться нельзя изменить» по «Пьесе №27» современного драматурга Алексея Слаповского. Создатели определяют жанр произведения как «выяснение отношений в одном действии». Герои пьесы — три семейные пары, столкнувшиеся с кризисом среднего возраста. Стремясь вырваться из привычной рутины и освободиться от груза обязательств, они оказываются в еще более сложной и запутанной ситуации. Спектакль начнется в 20:00, билет стоит 400 руб.

12 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова откроется выставка «ФотоТОП. Имена» в рамках фестиваля современной российской фотографии «ФотоТОП». В экспозиции собраны работы представителей разных поколений, которые обрели свой почерк в конце прошлого века и в первой четверти XXI века. Открытие запланировано на 18:00, на него вход свободный. Выставка будет работать до 30 марта. Обычный билет стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

12 марта в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице состоится разбор фильма «Семь» (1995) Дэвида Финчера. Обсуждение проведет нижегородский обозреватель и педагог по истории кино Павел Тимошинов. Участники встречи поговорят о том, почему сценарий написан о Нью-Йорке, а снимался фильм в Лос-Анджелесе, как титры могут быть экранным искусством, почему «Семь» — издевательство над жанром и является ли финал «предательством зрителя». Начало в 19:00. Вход свободный, по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт Московского ансамбля современной музыки

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Концерт Московского ансамбля современной музыки

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

13 марта в Арсенале состоится концерт-лекция Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) «Барокко. XVII–XVIII века». Слушатели смогут составить свое представление о том, как главные идеи эпохи отражались в музыке и живописи. Начало в 19:00, обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

14 марта в филармонии в кремле состоится органный концерт цикла «В-А-С-Н». Органистка из Москвы Олеся Кравченко исполнит композиции Баха, Мендельсона, Регера и Бранда. Концерт начнется в 18:30, билеты — от 1,2 до 1,4 тыс. руб.

Какие выставки продолжают работу До 10 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыта выставка «Фотоавангард 1920–1930-х. Александр Родченко и его современники». До 16 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Александр Родченко. Революция в фотографии». До 16 марта в Манеже кремля открыта выставка «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес». До 16 марта в Доме губернатора в кремле открыта выставка «Художник "сурового" стиля. Виктор Иванов». До 16 марта в «Терминале А» открыта выставка нижегородской художницы Куты «Падаю». До 16 марта в Русском музее фотографии открыта выставка петербургского фотографа Елены Агафоновой «Изнанка». До 19 марта в корпусе НГХМ «Русское искусство» в кремле открыта выставка графики Павла Рыбакова «Хроники старого города». До 23 марта в «Рекорде» на улице Пискунова открыта выставка нижегородского живописца Олега Вдовина «Париж-плацкарт». До 30 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта выставка нижегородского живописца Вячеслава Грачева «Вячеслав Грачев: монолог». До 6 апреля в «Терминале А» открыта выставка художницы Ксюши Ласточки «You are not alone» и выставка Миши Никатина «Мимолетности». До 13 апреля в «Цехе» на Варварской улице открыта выставка французско-японского дуэта медиаартистов NONOTAK «Light isolation». До 13 апреля в Пакгаузе на Стрелке открыта выставка московского художника Юрия Купера «Сфумато».

Подготовила Елена Ковалева