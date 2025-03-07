LVMH покинул ЦУМ

Louis Vuitton после трех лет простоя не продлил аренду бутика в ЦУМе. Как пишет РБК, французский модный дом освободил площади своего магазина в универмаге, а также офис на Большой Дмитровке. Съезжает он также из магазинов в Санкт-Петербурге и Сочи. Это следует из материалов бухгалтерской отчетности российской «дочки» бренда за 2024 год. Договор аренды действовал до ноября. Как уточняет издание, у Louis Vuitton сохраняется договор аренды, в том числе на точку в ТЦ «Времена года». С 2022-го там не обслуживали клиентов. Такое решение принял холдинг LVMH. Продажи люкса в России также сильно пострадали от европейских санкций, запретивших поставки одежды и обуви дороже €300.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Марка, впрочем, оставляет себе возможность для возвращения на рынок, отметила глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько: «Грустно, что исчезают красивые, нарядные вывески, такие как Cartier, Christian Dior. С другой стороны, процесс был неизбежен. Еще три года назад было принято решение о том, что они закрывают магазины. Истек срок действия договора, а поводов для возвращения пока не так уж много. Они будут избавляться от точек, у которых заканчивается аренда. Таким образом компании могут спокойно, без судебных исков выйти и красиво попрощаться с партнерами. На самом деле, я думаю, ЦУМ их бы отпустил и раньше за какую-то компенсацию, но как решили, так решили. Возможно, все это время этим брендам искали замену.

Вместе с тем LVMH продолжают поставки косметики и тех товаров, которые не подвержены санкциям. У корпорации есть свой собственный бутик в Столешниковом переулке на пересечении с Дмитровкой. Это флагманский бутик бренда. Они пока не планируют его ни продавать, ни передавать. Мы несколько раз обсуждали с их фондом эту возможность, и там пока решили оставить собственность себе. По сути, они драйверы любого процесса, то есть если кто-то первый вернется в Россию, то это будут они, и за ними уже пойдут остальные. Kering, второй после LVMH, также продолжает поставки в рамках санкционной политики, платит за свой бутик на Петровке. Если говорить о плохом уходе, неприятном для рынка, то это были Chanel. Если они захотят вернуться, то им надо будет, конечно, поработать с этим осадком, который остался после их такого решения».

Как уточняет РБК, в 2022-м Louis Vuitton уже закрыл свой магазин в ГУМе. Освободившиеся площади занял российский фэшн-ритейлер Lime, а бывшую точку на Невском проспекте в Петербурге сняла отечественная марка 12storeez. Эксперты рассуждают, что для них арендные ставки в люксовых локациях могли оказаться значительно более низкими, чем для западных коллег. Фэшн-ландшафт Москвы продолжит активно перестраиваться, уверена куратор программ в Британской высшей школе дизайна Розмари Турман:

«В течение года-полутора лет уже окончательно произойдет пересборка и улиц, и больших площадок в ЦУМе, ГУМе, "Новинском пассаже" и так далее.

Заметно, что это немножечко ухудшает конкурентную среду. Эти события достаточно знаковые, потому что этот кластер в Москве всегда ассоциировался с люксом, прежде всего, с западными брендами. Сейчас рокировка, очевидно, будет в локальные компании. Всегда это пространство было популярно среди приезжающих туристов. И эта рокировка, мы надеемся на это, положительно скажется с точки зрения узнаваемости именно российского продукта».

Как следует из отчетов, в 2024-м выручка «Луи Вюиттон Восток» составила лишь около 230 тыс. руб. против 78 млн руб. годом ранее. А чистый убыток сократился на 20%, до 1,1 млрд 100 руб.

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Елизавета Скобцова