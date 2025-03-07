В суд поступил иск о банкротстве воронежского строителя коммунальных объектов

В арбитражный суд Воронежской области поступил иск о банкротстве местного ООО «ГКД-Энерго» Александра Денисова, которое специализируется на строительстве коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями. Истцом выступает воронежское ООО «Экстрафайбер» Оксаны Сомовой, которое занимается производством целлюлозы и древесной массы. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск пока не принят к производству. Суть требований не раскрывается.

В прошлом году компании уже встречались в суде: «Экстрафайбер» взыскал с «ГКД-Энерго» 5,5 млн руб. и 135,2 тыс. руб. процентов.

По данным Rusprofile.ru, ООО «ГКД-Энерго» зарегистрировано в 2020 году в Воронеже с уставным капиталом 33 тыс. руб. Директор и единственный владелец компании — Александр Денисов. При выручке за 2023 год в 1,3 млрд руб. компания показала чистую прибыль в 1,7 млн руб. ООО «Экстрафайбер» зарегистрировано в 2006 году в Воронеже. Уставный капитал — 31,3 тыс. руб. Возглавляет компанию и полностью ей владеет Оксана Сомова. Выручка за 2023 год составила 25 млн руб., чистая прибыль — 101 тыс. руб.

На этой неделе стало известно, что Шебекинский лакокрасочный завод признан банкротом из-за долгов на 302 млн руб.

Юрий Голубь